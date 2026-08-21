Экономика

Овердрафт хуже кредита: выше ставки и нет льготного периода

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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По словам вице-президента по розничному кредитованию МТС Банка Ивана Барсова, овердрафт обходится дороже обычного кредита: по нему зачастую выше проценты, а льготный период практически отсутствует. Эксперт рассказал агентству «Прайм», что такая услуга удобна для срочного покрытия кассового разрыва, но не является универсальным способом занять деньги.

Овердрафт привязан к действующему счету или карте и не требует отдельного договора под каждую трату. Но банки подключают его выборочно: оценивают регулярность поступлений, кредитную историю и срок обслуживания клиента. Чаще всего услугу предлагают зарплатным клиентам, а в ряде организаций она доступна только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Для физического лица важны постоянные зачисления, иначе банк может отказать. Лимит и ставку считают индивидуально. Главные риски — автоматическое списание поступивших денег в счет долга, а также возможные комиссии за обслуживание и превышение лимита. Поэтому оценивать продукт только по номинальной ставке не стоит.

Барсов подчеркнул, что овердрафт оправдан в редких случаях — для точного и разового покрытия краткосрочного разрыва, например до зарплаты. Для систематических финансовых вопросов или замены потребительскому кредиту он не подходит, поскольку ограничения перевешивают плюсы. Более удобной альтернативой эксперт назвал кредитную карту с льготным периодом.

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