Экономика

Открыть ПВЗ стоит 300–600 тыс. рублей, окупаемость — год-полтора

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Запуск обычной точки выдачи заказов обходится в 300–600 тыс. рублей, оценивает основатель фулфилмент-оператора Evolution Group Богдан Ерофеев. В эту сумму входят ремонт помещения, мебель, оборудование и камеры. Небольшие вложения на старте при этом не гарантируют быстрой окупаемости: при удачном месте деньги возвращаются примерно за год-полтора, при среднем — за два года и дольше.

Сроки зависят от оборота и расходов, а владелец получает от маркетплейса несколько процентов от стоимости выданных товаров. Зампред совета Ассоциации партнеров маркетплейсов по правовым вопросам Вадим Петров приводит пример: если за месяц через пункт выдали товаров на 7 млн рублей, а площадка платит 4%, выручка составит 280 тыс. рублей. Из них 220 тыс. уйдут на аренду, зарплаты, налоги и другие расходы, останется 60 тыс., и вложения в 900 тыс. рублей окупятся примерно за 15 месяцев после выхода на такой объем. Но стоит вознаграждению снизиться с 4% до 3% — и эти 60 тыс. превращаются в убыток. Директор по развитию маркетингового агентства Iconicolor Наталья Сладкевичус советует до открытия просчитать пессимистичный, базовый и оптимистичный сценарии.

На 1 января 2026 года в России работало около 226 тыс. пунктов выдачи — на 44,7% больше, чем годом ранее, рассказывает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова. Новые ПВЗ все чаще открывают не новички, а предприниматели с одной или несколькими уже действующими точками, отмечает Петров: опытный владелец знает, сколько нужно сотрудников и какую аренду выдержит бизнес. Одиночек, по словам Ерофеева, постепенно вытесняют владельцы пяти-десяти точек, которым проще организовать подмену сотрудников и вести общую бухгалтерию.

Доход зависит и от условий площадки. По вступившему в силу 1 октября закону о платформенной экономике маркетплейс, который в одностороннем порядке меняет существенные условия договора — вознаграждение, порядок его расчета, приемку, хранение, выдачу и возврат товара, — обязан предупредить владельца минимум за 45 дней, об остальных изменениях — за 15 дней. Для пунктов это важно, поскольку большая часть расходов фиксированная, поясняет Сладкевичус. Что касается локации, Ерофеев называет удачными точки в плотной жилой застройке и на пути от остановки или метро к дому, тогда как в торговом центре высокая аренда съедает большую часть дохода; Петрову же важнее три вещи — сколько людей реально живет рядом, куда они ходят каждый день и сколько стоит аренда. Об этом сообщает «РГ».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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