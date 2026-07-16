Огурцы в России подешевели на 6,3% за неделю

За неделю с 7 по 13 июля 2026 года в России снизились цены на овощи. Сильнее всего подешевели огурцы — на 6,3%, помидоры — на 3,7%. В целом плодоовощная продукция стала дешевле в среднем на 1%, сообщает Росстат.

Одновременно выросли цены на куриное мясо — на 2%, сахар — на 1,8%, гречневую крупу — на 0,7%. Соль и печенье подорожали на 0,4%, полукопченые колбасы и пшеничная мука — на 0,3%. Небольшой рост зафиксирован на мороженую рыбу, молоко, хлеб, макароны, пшено, чай и блюда в столовых — на 0,2%. Баранина, свинина, творог, детские овощные консервы, рис, водка и ржаной хлеб прибавили в цене 0,1%.

Из других продуктов подешевели яйца — на 1,3%, маргарин — на 0,4%, сосиски и сардельки — на 0,3%. Мясные консервы для детского питания и сливочное масло снизились в цене на 0,2%, сметана и сыры — на 0,1%.