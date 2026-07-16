ИИ-ролик привел телеканал ТНВ к суду из-за символики

Телеканал ТНВ из Татарстана попал под административное дело из-за ролика, созданного нейросетью. В кадре мелькнула символика, похожая на флаг запрещенного в России ЛГБТ-движения. Материалы уже в Вахитовском райсуде Казани, заседание назначено на 8 августа. В отношении ТРК «Новый Век» возбудили дело о пропаганде нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций. Как отмечают телеграм-каналы, именно ИИ-ролик стал поводом для разбирательства.