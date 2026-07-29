Экономика

Офисы площадью до 100 кв. м набирают популярность у инвесторов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Снижение доходности банковских вкладов подталкивает частных инвесторов к коммерческой недвижимости. Как сообщил агентству «Прайм» эксперт Евгений Межевикин, в 2025 году на сделки с офисами до 100 кв. м пришлось около 30% объёма — на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Основным драйвером спроса стал рост арендных ставок. Внутри Садового кольца и ТТК они выросли на 42% в годовом выражении, а между ТТК и МКАД — на 17%. Стоимость аренды офисов класса А достигает 30–32 тыс. рублей за 1 кв. м в год, класса B — 23–24,5 тыс. рублей.

Межевикин пояснил, что экономика офисной аренды выгоднее жилой: компании заключают договоры на 3–5 лет и берут на себя ремонт и обслуживание. Небольшие офисные лоты, по его мнению, служат надёжным инструментом для сохранения капитала, защиты от инфляции и получения стабильной прибыли.

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