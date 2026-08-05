В Татарстане 18-летний парень отдал мошенникам больше 2 млн рублей после звонка

18-летний житель Нижнекамского района перевёл мошенникам больше 2 млн рублей. Деньги он собирал у родственников, поверив «куратору» Максиму.

Всё началось с обычного звонка. Девушка представилась сотрудницей службы доставки и попросила код из СМС, мол, нужно подтвердить заказ. Парень назвал цифры, а спустя время ему позвонили уже «специалисты Минцифры» с сообщением, что данные семьи скомпрометированы.

Дальше юношу перевели на «защищённую линию» через видеозвонок. Там его взял в оборот некий Максим, который объяснял, что нужно делать. Молодой человек послушно собрал деньги родственников и через банкоматы отправил их аферистам.

В МВД по Татарстану уточнили, что ущерб превысил 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.