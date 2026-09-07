Облигации АЛРОСА на 20 млрд рублей получили ожидаемый рейтинг eAAA(RU) от АКРА

Биржевые облигации АЛРОСА серии 002Р-03 объемом не менее 20 млрд рублей получили от АКРА ожидаемый кредитный рейтинг eAAA(RU). Срок обращения бумаг — полтора года, размещение планируется на 11 сентября 2026 года.

Присвоенный рейтинг соответствует действующему кредитному рейтингу компании на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом. По оценке агентства, бумаги являются старшим необеспеченным долгом и по очередности исполнения равны другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам АЛРОСА. Высокая кредитоспособность объясняется сильным операционным профилем, лидирующими позициями в мире по добыче алмазов и ресурсной базе, устойчивым корпоративным управлением, крупным размером бизнеса, низкой долговой нагрузкой и очень сильной ликвидностью.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АЛРОСА Юлия Шкурат отметила, что максимальный уровень национальной шкалы подтверждает высокую оценку финансовой устойчивости компании и её готовность своевременно выполнять долговые обязательства. Размещение нового выпуска позволит ей и далее эффективно управлять структурой и стоимостью заёмного финансирования, добавила она. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг и Газпромбанк, окончательные параметры определят по итогам формирования книги заявок.