Экономика

Объем замороженных в Швейцарии активов России достиг $10,4 млрд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Замороженные в Швейцарии активы России достигли...

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Российские активы, замороженные в Швейцарии, достигли $10,4 млрд. Об этом сообщил официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Фабиан Майенфиш в беседе с ТАСС. По состоянию на 1 июня 2026 года под блокировкой находится 8,5 млрд швейцарских франков, годом ранее — 7,4 млрд.

Помимо денежных средств, ограничения распространяются на 14 объектов недвижимости, спортивные и дорогие автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, которые принадлежат подсанкционным лицам и организациям.

Отдельно в Швейцарии заблокированы резервы и активы Центрального банка России: к июню их объем составил 6,8 млрд франков против 7,2 млрд годом ранее. Майенфиш не стал уточнять, участвует ли Берн в обсуждении перевода российских средств из Euroclear в новый депозитарий ЕС для использования в интересах Киева. Представитель SECO подчеркнул, что Швейцария внимательно следит за международными обсуждениями по поводу замороженных активов ЦБ, а при принятии решений необходимо учитывать верховенство закона, нормы международного права и требования финансовой стабильности.

Ранее швейцарские банки Swissquote и Yuh начали предупреждать некоторых клиентов из России о возможном закрытии счетов. Под ограничения попали в том числе россияне, постоянно проживающие в Швейцарии и имеющие вид на жительство категории C.

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