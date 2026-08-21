Объем накопительных счетов россиян превысил 20 трлн рублей

Совокупный объем накопительных счетов в России превысил 20 трлн рублей: домохозяйства перестраивают сберегательные стратегии, отдавая предпочтение ликвидности вместо повышенной доходности. Данные и комментарий привел агентству «Прайм» гендиректор ИК «Диалот» Егор Диашов.

По словам эксперта, в условиях экономической неопределенности вкладчики хотят иметь быстрый доступ к деньгам, поэтому средства переходят из разряда «длинных» в короткие и высоколиквидные. При этом растущую привлекательность таких счетов поддерживают банки высокими «приветственными» ставками, сравнимыми с доходностью срочных депозитов.

Однако гибкость имеет обратную сторону: банк может в одностороннем порядке изменить ставку, а для получения максимального процента часто требуются дополнительные условия — например, подключение платных подписок или поддержание определенного уровня трат по карте. Кроме того, проценты нередко начисляются на минимальный остаток за месяц, поэтому даже краткосрочное снятие денег снижает итоговый доход.

«Платой за право распоряжаться средствами в любой момент становится не только потенциально более низкая ставка, но и необходимость постоянного мониторинга условий, что принципиально отличает накопительный счет от срочного вклада», — подытожил Диашов.