Число заказов на импортную электронику выросло на 28%

В первом полугодии 2026 года россияне оформили на 28% больше заказов на зарубежную электронику через CDEK.Shopping, чем за тот же период 2025-го. Годом ранее этот показатель сокращался на 4%, что свидетельствует о резкой смене потребительских предпочтений.

При этом средний чек снизился на 17% — до 45,9 тыс. рублей. Общий оборот сервиса, несмотря на это, увеличился на 6%. Покупатели стали чаще приобретать более доступные товары, что повлияло на структуру спроса.

Лидером по популярности стали наушники и аудиотехника — 32,15% заказов против прошлогоднего первенства компьютеров и комплектующих (почти 36%). В топ-5 также вошли аксессуары (10,13%), «умные» гаджеты (7,3%) и смартфоны (5,64%).

Среди брендов безусловный лидер — Apple, на который пришлось 28,59% заказов. На второе место поднялся Xiaomi, годом ранее не входивший в пятёрку. География поставок изменилась незначительно: доля США выросла с 60,25% до 73,25%, а Китай сократился с 32,26% до 21,67%.