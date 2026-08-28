НПФ предложили новый пенсионный план с взносами до 3,5% от зарплаты

В России может появиться система дополнительных пенсионных накоплений, при которой взносы будут делать и работодатель, и сотрудник. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предложили концепцию «Установленного пенсионного плана» (УПП), по которой для обеих сторон обсуждается тариф до 3,5% от зарплаты работника. Средства предлагается аккумулировать на счете сотрудника в НПФ.

Если инициативу примут, работодатели будут обязаны формировать дополнительные пенсионные сбережения для всех работающих по найму. Подключение к УПП предполагается по автоподписке, однако участник сможет отказаться от программы в любой момент, рассказала председатель комитета по стратегии пенсионного рынка Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и совета директоров НПФ «БУДУЩЕЕ» Галина Морозова.

По её предварительным расчётам, при ежемесячных взносах работников и работодателей по 3,5% от зарплаты коэффициент замещения утраченного заработка россиян к 2045 году составит 30%, а к 2060 году — 40%. Это, по словам Морозовой, позволит ликвидировать разрыв между доходами трудоспособного населения и пенсионеров. Она добавила, что чем больше людей и компаний будет участвовать в программе, тем быстрее будет достигнут желаемый результат.