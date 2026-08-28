Экономика

НПФ предложили новый пенсионный план с взносами до 3,5% от зарплаты

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В России может появиться система дополнительных пенсионных накоплений, при которой взносы будут делать и работодатель, и сотрудник. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предложили концепцию «Установленного пенсионного плана» (УПП), по которой для обеих сторон обсуждается тариф до 3,5% от зарплаты работника. Средства предлагается аккумулировать на счете сотрудника в НПФ.

Если инициативу примут, работодатели будут обязаны формировать дополнительные пенсионные сбережения для всех работающих по найму. Подключение к УПП предполагается по автоподписке, однако участник сможет отказаться от программы в любой момент, рассказала председатель комитета по стратегии пенсионного рынка Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и совета директоров НПФ «БУДУЩЕЕ» Галина Морозова.

По её предварительным расчётам, при ежемесячных взносах работников и работодателей по 3,5% от зарплаты коэффициент замещения утраченного заработка россиян к 2045 году составит 30%, а к 2060 году — 40%. Это, по словам Морозовой, позволит ликвидировать разрыв между доходами трудоспособного населения и пенсионеров. Она добавила, что чем больше людей и компаний будет участвовать в программе, тем быстрее будет достигнут желаемый результат.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

13 часов назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

чем опрыскать сорняки чтобы не росли

Кулинария

день назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

3 дня назад

Алтай в центре Казани: как древняя тюркская мифология ожила в интерьере лаундж-заведения

обучение scad office в Новосибирске

Кулинария

день назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Кулинария

день назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

день назад

Гречку больше не подаю просто гарниром: добавляю сыр и жарю румяные лепешки

Технологии

день назад

На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии
Новости Казани
2 часа назад

В Казани построят новый медцентр – проект прошел экспертизу

В Казани на проспекте Победы построят новый амб...

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане испытали отечественный спектрометр для контроля тяжелых металлов

Интересное в Казани

18 часов назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

Новости Татарстана

3 часа назад

Лагерь "Аркадаш" в Татарстане собрал молодежь из 14 стран

Технологии

4 часа назад

МТС и ФПК оснастят поезда усилителями сигнала до конца 2026 года
GTA 6 после 27-минутного показа: PS5 вряд ли вы...
Технологии
3 часа назад

GTA 6 после 27-минутного показа: PS5 вряд ли выдаст больше 30 FPS

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстан представил цифровую экосистему мониторинга на конференции в Казани

Новости Казани

7 часов назад

В Казани стартовала международная программа для молодых лидеров INNOverse50+

Технологии

7 часов назад

СИБУР разработал 65 продуктовых решений для предприятий Татарстана
Эксперт F6 посоветовал покупать школьникам кноп...
Технологии
6 часов назад

Эксперт F6 посоветовал покупать школьникам кнопочные телефоны