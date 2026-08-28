В Татарстане испытали отечественный спектрометр для контроля тяжелых металлов

В казанской лаборатории федерального центра оценки качества продукции АПК подвели итоги испытаний нового отечественного спектрометра. Прибор с пламенной атомизацией уже показал себя лучше импортных аналогов — и по чувствительности, и по скорости.

Новинка определяет примеси тяжелых металлов в жидкостях, причем порог обнаружения достигает 0,05 микрограмма на литр. Вдобавок спектрометр автоматизирован и умеет работать с десятками методик. Для специалистов это значит, что анализ пищевой и кормовой продукции станет точнее и быстрее.

Как рассказала директор филиала Татьяна Менликиева, оборудование пришлось как нельзя кстати в горячую пору уборочной кампании и декларирования зерна нового урожая. За несколько дней прибор проверил около 500 образцов — от растительных масел до муки, круп, жмыхов и шрота. Всего он распознает более 70 элементов, включая кадмий, свинец, ртуть, мышьяк, железо, медь и цинк.

В лаборатории не спешат отказываться и от старого спектрометра — он продолжает контролировать тяжелые металлы в почвах и продуктах животноводства, так что безопасность потребителей под надежной защитой.