Новую бумажную фабрику в Татарстане начнут строить в 2027 году

Бумажную фабрику за 3 миллиарда рублей построят в Набережных Челнах. Производство разместится на площадях ремонтно-строительного цеха КБК, который начнут демонтировать уже в первом квартале 2027 года.

Строительные работы стартуют осенью 2027-го. Первая очередь мощностью 35 тысяч тонн бумаги-основы заработает в 2029 году. После запуска второй очереди общий объем производства достигнет 70 тысяч тонн в год.

Продукция нужна для многослойной туалетной бумаги. Гендиректор Андрей Фомичев говорит, что спрос на нее в России стабильно растет: ежегодно производство санитарно-гигиенических изделий увеличивается на 4–10%.

С запуском фабрики в Татарстане появится кластер по выпуску туалетной бумаги. Он объединит мощности всех предприятий республики, которые делают аналогичную продукцию.