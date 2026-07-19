Немцы в шоке: заправка бака теперь стоит как неделя продуктов
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Цены на топливо в Германии взлетели до рекордных значений. Как пишет Bild, поездка на заправку снова вызывает шок у россиян. Заправка полного бака теперь обходится в сумму, сопоставимую с недельным бюджетом на продукты.
Причина — обострение ситуации на Ближнем Востоке. Действия США и Ирана привели к росту цен на нефть, что мгновенно отразилось на немецких АЗС. Центральное командование ВС США заявило, что их шаги были ответом на действия Ирана в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в регионе.
Экономическая нестабильность ударила по карману рядовых немцев. Эксперты опасаются, что цены продолжат расти, если конфликт не урегулируют.
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