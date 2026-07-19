Nordwind откроет из Казани новые рейсы в СНГ до конца зимы

Авиакомпания Nordwind Airlines намерена до завершения зимней навигации запустить из Казани несколько новых международных маршрутов. Речь идет о направлениях, которые раньше не обслуживались аэропортом столицы Татарстана.

О планах перевозчика рассказала начальник отдела продаж Александра Галикбарова. По ее словам, новые рейсы должны появиться в ближайшее время и будут ориентированы преимущественно на страны СНГ.

Развитие международной программы связано с планами авиакомпании выстраивать маршрутную сеть через аэропорт Казани. Уже 17 июля Nordwind Airlines открыла прямые полеты из столицы Татарстана в Ташкент.

На первом рейсе около 30% пассажиров прибыли в Казань из Санкт-Петербурга, после чего продолжили путь в Узбекистан. В компании рассматривают такой формат как часть развития пересадочных перевозок через казанский аэропорт.

Также перевозчик запустил рейсы из Казани в Сухум. Благодаря этому Татарстан и Абхазию впервые связало прямое авиасообщение.

Полеты по маршруту Казань — Сухум выполняются на самолете Airbus A321, рассчитанном на 220 пассажиров. Сейчас рейсы запланированы дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям. В августе авиакомпания собирается увеличить частоту до трех перелетов в неделю.

Конкретные новые маршруты, которые Nordwind Airlines откроет до конца зимней навигации, перевозчик планирует назвать дополнительно.