Экономика

Названы четыре параметра оценки акций российских компаний

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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При покупке акций российских компаний инвестору стоит обращать внимание на четыре параметра: перспективы роста бизнеса, его стабильность, доходность в виде дивидендов и силу бренда. Эти характеристики не дают точного ответа на вопрос о завтрашней цене, но помогают определить ориентир справедливой стоимости.

Автор материала отмечает, что справедливая цена определяется балансом спроса и предложения, а не затратами на производство. Если покупателя нет, цена может упасть ниже себестоимости, а иногда владельцу придется доплатить за утилизацию. Однако при появлении спроса цена стремится к уровню, который покрывает издержки на производство, логистику и маркетинг.

В качестве иллюстрации влияния эмоций на рынок приводится история с Чикагской торговой биржей в июне 1987 года. Тогда из-за засухи цены на зерно выросли, но после сообщений о сильных дождях резко упали, хотя дожди прошли не в тех районах, где выращивают зерновые. Другой пример — Фрэнк Вулворт, который в конце XIX века ввел фиксированные ценники и открытую выкладку товаров, что привело к резкому росту выручки.

Фундаментальный анализ, по словам автора, не дает однозначного прогноза, но позволяет найти ориентир. Он напоминает историю с Исааком Ньютоном, который участвовал в тюльпанном пузыре и признавал, что не может предсказать глубину человеческой глупости.

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