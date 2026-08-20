Налоговая льгота принесет IT-компаниям Кубани 607 млн рублей экономии в 2026 году

В 2026 году IT-компании Краснодарского края сэкономят на упрощенной системе налогообложения 607 млн рублей, прогнозирует департамент информатизации и связи региона. Это на 27% больше, чем годом ранее.

Для сравнения, в 2024 году экономия составила 495 млн рублей, в 2023-м — 336 млн, в 2022-м — 216 млн. Рост показателя в департаменте связывают с увеличением числа предприятий, которые воспользуются льготой: ожидается 560 организаций против 451 в 2025 году. Всего в регионе в IT-сфере сейчас работают 1948 компаний.

Как сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент, объем поступлений в казну края от отрасли информатизации и связи за 2022–2024 годы вырос в 1,8 раза.

Как писала «Деловая газета.Юг», по состоянию на 1 июня 2026 года объем налоговых поступлений от налогоплательщиков на УСН в регионе составил более 33,4 млрд рублей, что на 5,1% меньше, чем годом ранее.