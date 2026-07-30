Экономика

Нацбанк Украины повысил учётную ставку до 15,5% из‑за инфляции

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Национальный банк Украины впервые с января 2026 года повысил учётную ставку — до 15,5%. Регулятор объяснил это ускорением инфляции, которое превысило прогнозы.

До этого ставка составляла 15% и держалась на этом уровне с начала года. НБУ ожидал, что она останется неизменной до середины 2027 года, но рост затрат бизнеса на логистику, зарплаты и энергию подстегнул рост цен быстрее ожиданий.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учётную ставку до 15,5%, учитывая устойчивое усиление фундаментального ценового давления и более существенное ускорение общей инфляции до конца года», — сообщили в НБУ.

Инфляционные ожидания также остаются высокими, что дополнительно повлияло на решение регулятора.

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