Экономика

МРОТ может вырасти до 29–31 тыс. рублей: какие выплаты увеличатся

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В 2027 году минимальный размер оплаты труда может вырасти до 29–31 тысячи рублей, что повлечет увеличение пособий по временной нетрудоспособности, отпускных и командировочных. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Точная величина МРОТ станет известна ближе к концу текущего года. Сейчас показатель составляет 27 093 рубля.

Как объяснил Машаров, перерасчет больничных возможен, если у работника не было заработка в расчетном периоде, его средняя зарплата ниже минимальной или страховой стаж не превышает полугода. Декретные и пособия по уходу за ребенком до полутора лет тоже могут вырасти, когда они рассчитываются исходя из минимального заработка.

Отпускные и командировочные увеличатся в случаях, когда средний дневной заработок сотрудника за расчетный период окажется ниже установленного минимума.

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