Морской экспорт нефти из России упал до минимума с апреля

Согласно расчетам Bloomberg, морские поставки российской нефти за четыре недели до 16 августа упали до 3,58 млн баррелей в день. Это минимум с конца апреля. Экспорт сокращается пятую неделю подряд.

За неделю до 16 августа 31 танкер загрузил 22,38 млн баррелей, тогда как неделей ранее, после пересмотра, было 23,78 млн на 33 судах. Авторы отмечают, что еженедельные данные могут быть нестабильными из-за погоды и технического обслуживания.

Объем нефти на танкерах в тот же период снизился примерно до 94 млн баррелей — минимального значения с сентября. При этом валовая стоимость экспорта за четыре недели почти не изменилась: $1,71 млрд в неделю, что на $10 млн меньше пересмотренного показателя за предыдущий период. Цена Urals выросла примерно на $3 за баррель, достигнув восьминедельного максимума.

В еженедельном выражении стоимость поставок снизилась примерно на $10 млн, до $1,54 млрд за семь дней до 16 августа. Несмотря на падение, объемы остаются относительно высокими, лишь немного ниже средних с начала года, а в 2026 году потоки значительно превышают средние показатели каждого года начиная с 2022 года.