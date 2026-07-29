Экономика

Молдавия нарастила импорт топлива из-за энергокризиса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Правительство Молдавии увеличило поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок после введения режима повышенной готовности в энергетике. Министр энергетики Дорин Жунгиету сообщил, что через Джурджулештский порт поступило 900 тонн дизеля, а через таможенный пост «Леушены» на границе с Румынией — 400 тонн бензина. Ожидается, что в ближайшее время в порт прибудет ещё более 5 тысяч тонн дизельного топлива.

Власти ограничили экспорт и розничную продажу дизеля, а также запретили продажу топлива в канистры объёмом более 40 литров. Премьер-министр Василе Тофан пояснил, что эти меры направлены на предотвращение дефицита и спекуляций, а также на борьбу с незаконной перепродажей топлива на Украину, где сохраняется высокий спрос.

Режим повышенной готовности введён на 30 дней из-за напряжённой ситуации на рынке дизтоплива. Причиной стал резкий рост мировых цен после аварии на Каспийском трубопроводе, который снабжает нефтью румынские НПЗ — основных поставщиков топлива для Молдавии. Ситуацию также осложнили снижение уровня воды в Днестре, повлиявшее на транспортные маршруты, и ограничения экспорта рядом стран.

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