Миронов предложил продавать жизненно важные лекарства по себестоимости

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с идеей ввести особый механизм реализации жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) по себестоимости. Для этого производителям, дистрибьюторам и аптекам предлагается предоставить налоговые льготы.

По словам Миронова, расходы россиян на медикаменты резко выросли, и государство должно вмешаться. «Актуальность законопроекта подтверждается общей тенденцией повышения расходов граждан на лекарства и медпомощь. Ситуация с ценами критическая и требует немедленного вмешательства», — заявил депутат.

Он привел данные: к 2024 году расходы населения на лекарства достигли 2,5 трлн рублей, а всего на здоровье россияне потратили более 4,1 трлн рублей. Даже в сегменте ЖНВЛП Росстат фиксирует рост цен, например, в декабре 2025 года.

Миронов отметил, что в ряде стран госрегулирование позволяет существенно снизить цены. «Специальные налоговые механизмы для снижения цен на лекарства надо вводить в нашей стране, и граждане должны получить возможность покупать их по себестоимости», — подчеркнул политик. Он также напомнил, что его фракция внесла в Госдуму законопроект о субсидиях на лекарства для малоимущих, если расходы превышают 10% дохода семьи.