Рустам Минниханов посетил китайскую компанию TCL CSOT, которая производит дисплеи для телевизоров, смартфонов, планшетов, ноутбуков и автомобильных систем. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Отмечается, что компания не закупает матрицы у иностранных производителей, а выпускает их самостоятельно. Татарстан заинтересован в локализации промышленного производства и создании совместного центра с исследовательской лабораторией. Минниханов заявил о готовности к долгосрочному партнерству, включающему развитие совместных технологий и инженерных компетенций, а власти республики обеспечат всестороннее сопровождение проектов.

В качестве площадки для сотрудничества глава республики предложил рассмотреть особую экономическую зону «Иннополис». Ранее Минниханов также предлагал обмениваться студентами с университетом в Шэньчжэне и организовывать короткие стажировки для преподавателей и аспирантов.