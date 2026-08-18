Минниханов обсудил с Китаем инвестиции и развитие торгово-экономических связей

Китай — один из ключевых торговых партнеров Татарстана: в прошлом году товарооборот превысил $3,35 млрд. На форуме «РОСТКИ» в Казани республика попробовала сделать это сотрудничество еще глубже. Рустам Минниханов провел переговоры с послом КНР Чжан Ханьхуэем, заместителем губернатора провинции Шэньси У Вэньганом и представителями государственной инвесткомпании Shandong Hi-Speed.

С компанией, которая вкладывается в строительство и эксплуатацию транспортной инфраструктуры, обсудили совместные проекты. В 2016-м Shandong Hi-Speed уже подписала меморандум с «Автодором» — речь шла о возможном участии в ЦКАД и трассе М4 «Дон». Теперь открывается новое окно: в 2025-м FESCO и Shandong договорились наращивать контейнерные перевозки между Китаем и Россией, включая Москву и Поволжье.

Отдельный разговор — о провинции Шэньси. Это крупный промышленный и научный центр с сильной авиационной и аэрокосмической отраслью. Но, как признал Минниханов, сотрудничество с ней пока слабое. Хотя задумки были давно: еще в 2014-м стороны подписали соглашение о создании китайско-российского парка научно-технического сотрудничества в «Смарт Сити Казань» — с авиакосмосом, IT, электронной коммерцией и аутсорсингом.

Посол Китая Чжан Ханьхуэй заверил, что КНР будет привлекать к форуму новые провинции и организации. «Мы придаем большое значение „РОСТКАМ“», — цитирует его пресс-служба. На открытии форума, которое прошло 17 августа, первым слово взял Минниханов. В этом году на «РОСТКИ» заявлены транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и IT. В Казань ждут и китайских гигантов: ассоциацию Shenzhen UAV Industry, Baidu и других.