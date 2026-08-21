Минниханов и Патрушев дали старт строительству биотехнологического завода

В Нижнекамске торжественно дали старт проекту, который закроет потребности России в кормовом метионине. На площадке ОЭЗ «Зеленая долина» начнут строить первый в стране завод по производству аминокислоты DL-метионина — важнейшей добавки для животноводства и птицеводства.

В церемонии участвовали Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев, учредитель компании Eppen Йен Сяопин и глава Нижнекамского района Радмир Беляев. Они заложили в основание капсулу времени с посланием потомкам.

Проект обещает быть масштабным: 100 тысяч тонн продукции в год, вложения — 106 миллиардов рублей. Завод станет якорным для формирующегося биотехнологического кластера и первым резидентом нижнекамской площадки «Зеленой долины». Здесь создадут 390 рабочих мест, а агропром получит отечественную аминокислоту, снижая зависимость от импорта.

Минниханов назвал предприятие стратегически значимым для республики и страны, подчеркнув роль технологического лидерства и продовольственной безопасности. Патрушев добавил, что объект станет крупнейшим среди проектов нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и позволит не только закрыть внутренний спрос, но и нарастить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ожидается, что развитие «Зеленой долины» принесет Татарстану более тысячи квалифицированных рабочих мест и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.