Минцифры и ФАС взяли под контроль рост тарифов на связь

Минцифры и Федеральная антимонопольная служба следят за изменением тарифов мобильных операторов в России. Ведомства намерены проверять, насколько обоснованно компании повышают стоимость услуг связи для абонентов. Об этом пишут Известия.

В Минцифры подчеркнули, что любое увеличение тарифов должно иметь экономическое обоснование. Если у регуляторов возникнут подозрения в нарушениях, антимонопольная служба сможет провести проверку.

Операторам придётся объяснять причины повышения цен. В случае если доводы компаний окажутся необоснованными, Федеральная антимонопольная служба может применить меры реагирования.

Ведомства заявляют, что контроль за тарифами нужен для защиты интересов абонентов. Регуляторы намерены отслеживать ситуацию на рынке связи и оценивать, соответствуют ли изменения стоимости услуг реальным затратам операторов.