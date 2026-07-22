Экономика

Минцифры и ФАС взяли под контроль рост тарифов на связь

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Минцифры и Федеральная антимонопольная служба следят за изменением тарифов мобильных операторов в России. Ведомства намерены проверять, насколько обоснованно компании повышают стоимость услуг связи для абонентов. Об этом пишут Известия.

В Минцифры подчеркнули, что любое увеличение тарифов должно иметь экономическое обоснование. Если у регуляторов возникнут подозрения в нарушениях, антимонопольная служба сможет провести проверку.

Операторам придётся объяснять причины повышения цен. В случае если доводы компаний окажутся необоснованными, Федеральная антимонопольная служба может применить меры реагирования.

Ведомства заявляют, что контроль за тарифами нужен для защиты интересов абонентов. Регуляторы намерены отслеживать ситуацию на рынке связи и оценивать, соответствуют ли изменения стоимости услуг реальным затратам операторов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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