ЛУКОЙЛ увеличил чистую прибыль на 10,4% за полугодие

Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по российским стандартам бухучета в первом полугодии 2026 года достигла 361,959 млрд рублей, что на 10,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в отчете компании.

Выручка за полугодие выросла на 4% — до 1,454 трлн рублей. Себестоимость продаж, напротив, снизилась на 6,8%, составив 915,309 млрд рублей. Прочие доходы увеличились в 3,6 раза (до 60,902 млрд рублей), а прочие расходы — в 7,4 раза (до 125,039 млрд рублей).

Долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода сократились с 65,389 млрд до 43,589 млрд рублей, а краткосрочные — с 1,549 млрд до 1,48 млрд рублей.