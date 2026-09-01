Летний тур на Курилы в 2026 году будет стоить от 150 тысяч рублей
Первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова сообщила на Восточном экономическом форуме, что в 2026 году летний тур на Курильские острова обойдётся минимум в 150 тыс. рублей.
Она уточнила, что путешествие пройдёт через Камчатку на остров Шумшу — самый северный остров Курильской гряды, а также затронет Парамушир и другие северные Курилы. Туры будут доступны с июня по конец сентября.
Правительство Сахалинской области планирует благоустроить северную часть Шумшу и создать патриотические маршруты. Остров уже открыт для туристических поездок.
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