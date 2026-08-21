Экономика

«Лента» ведёт переговоры о сделке с «Мария-Ра»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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По информации «Известий», группа «Лента» ведёт переговоры о приобретении крупнейшего сибирского ретейлера «Мария-Ра». О возможной сделке изданию рассказали топ-менеджер крупной торговой сети, источник, близкий к «Севергрупп», и инвестбанкир, ранее работавший с региональной сетью.

На 1 июля 2026 года сеть «Мария-Ра» насчитывала 1303 магазина формата «у дома» в 280 населённых пунктах Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Выручка операционной компании «Розница К-1» по итогам 2025 года достигла 127,5 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль при этом снизилась на 8% — до 2,6 млрд рублей.

Эксперты оценивают розничный бизнес «Марии-Ра» в 40–60 млрд рублей. По расчётам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, EBITDA компании в 2025 году могла составить около 7,56 млрд рублей, что при мультипликаторе 5х даёт оценку примерно в 38 млрд рублей с учётом долга.

Интерес «Ленты» к активу связывают с её стратегией роста: к 2028 году компания планирует увеличить выручку до 2,2 трлн рублей против текущих 1,3–1,4 трлн. Аналитики полагают, что закрыть разрыв только органически сложно, поэтому «Лента» активно использует M&A-сделки. В начале августа она уже стала владельцем гипермаркетов «О’кей».

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