Экономика

ЛДПР предложила установить минимальные закупочные цены на фермерскую продукцию

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

ЛДПР выступила с инициативой ввести минимальные закупочные цены на продукцию фермеров. Партия также предлагает гарантировать сельхозпроизводителям доступ к полкам в магазинах и отдавать им приоритет при распределении торговых площадей. Об этом ТАСС сообщил глава ЛДПР Леонид Слуцкий во время рабочей поездки в Алтайский край.

По словам Слуцкого, сейчас разрыв между ценой, которую получает фермер, и конечной стоимостью товара в магазине очень велик. При этом рост цен на продукты не всегда означает рост доходов производителей.

«ЛДПР предлагает установить минимальные закупочные цены для продукции фермеров, а также предоставить местным производителям доступ к торговым полкам – это позволит стабилизировать цены. Мы также настаиваем на предоставлении фермерам приоритета при распределении торговых мест», – заявил Слуцкий.

Глава партии считает, что такие меры поддержат фермерские хозяйства и малый бизнес, расширят рынок сбыта местной продукции и сделают свежие региональные продукты доступнее для населения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

Туристы ищут способы уехать с Куршской косы из-за дефицита автобусов

Интересное в Казани

18 часов назад

Выше только звёзды: рассказываем, где в Казани взрослые забывают о возрасте и становятся супергероями

чем отмыть химикат после травли муравьев в квартире

Технологии

4 часа назад

Клавиатура MacBook Pro провалилась в корпус из-за жары

Интересное в Казани

3 дня назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

ремонт автоматических ворот в Казани

Новости Казани

день назад

«Верю, но в храм не пойду»: священник объяснил, почему это ошибка

Технологии

день назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Технологии

21 час назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Технологии

7 часов назад

Qwen3.8-Max от Alibaba стала доступна всем, веса откроют на следующей неделе

Новости России

12 часов назад

Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов
Новости Казани
55 минут назад

Спор вокруг сграффито «Химия» в КНИТУ дошел до Арбитражного суда Татарстана

КНИТУ судится с инспекцией Казани из-за панно «...

Новости Татарстана

4 часа назад

Жилье и подготовка кадров станут ключевыми в народной программе Татарстана

Гид по Казани

10 часов назад

Юные таланты: где ребёнок учится с интересом

Технологии

4 часа назад

Huawei представит смарт-часы Watch GT 7 5 августа

Новости Казани

4 часа назад

Сычуаньская опера и «Алиф» выступят на форуме «РОСТКИ» в Казани
Сайты российских банков некорректно работают в ...
Технологии
час назад

Сайты российских банков некорректно работают в Chrome и Safari

Технологии

5 часов назад

Apple предустановила российский поисковик на iPhone

Новости Казани

5 часов назад

Многодетные семьи Казани годами ждут не землю, а дороги и коммуникации

Новости Казани

5 часов назад

В августе Казань примет «Новую волну»
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой