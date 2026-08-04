ЛДПР предложила установить минимальные закупочные цены на фермерскую продукцию

ЛДПР выступила с инициативой ввести минимальные закупочные цены на продукцию фермеров. Партия также предлагает гарантировать сельхозпроизводителям доступ к полкам в магазинах и отдавать им приоритет при распределении торговых площадей. Об этом ТАСС сообщил глава ЛДПР Леонид Слуцкий во время рабочей поездки в Алтайский край.

По словам Слуцкого, сейчас разрыв между ценой, которую получает фермер, и конечной стоимостью товара в магазине очень велик. При этом рост цен на продукты не всегда означает рост доходов производителей.

«ЛДПР предлагает установить минимальные закупочные цены для продукции фермеров, а также предоставить местным производителям доступ к торговым полкам – это позволит стабилизировать цены. Мы также настаиваем на предоставлении фермерам приоритета при распределении торговых мест», – заявил Слуцкий.

Глава партии считает, что такие меры поддержат фермерские хозяйства и малый бизнес, расширят рынок сбыта местной продукции и сделают свежие региональные продукты доступнее для населения.