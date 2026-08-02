Курятина в опте потеряла 6,3% и стоит 222 рубля за кг

За две недели оптовая цена тушки бройлера в России снизилась на 6,3% — до 222 рублей за килограмм. Так завершился период удорожания куриного мяса.

Причиной коррекции стал, в частности, выход на рынок мелкой птицы. Кроме того, производители экономят на кормах, сокращая рацион бройлеров. На рознице снижение оптовых цен пока не отразилось: за месяц курица в магазинах подорожала на 8%.

Эксперты считают, что пик цен в этом году пройден, поэтому в дальнейшем курятина будет мягко дешеветь. Однако рентабельность птицеводства остаётся крайне низкой, и это не побуждает производителей наращивать выпуск. Предложение на рынке не вырастет, а значит, в перспективе цена на курятину может снова пойти вверх.