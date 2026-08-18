КТК снизил прокачку нефти на 7,4% в первом полугодии 2026-го

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) по итогам первого полугодия 2026 года транспортировал 33,35 млн тонн нефти, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем составил 36,024 млн тонн. Данные приводятся в отчете казахстанской национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» (КМГ).

На долю КМГ, одного из акционеров консорциума, пришлось 6,92 млн тонн, что также на 7,4% меньше по сравнению с прошлым годом, когда компания отгрузила 7,47 млн тонн. Снижение показателей произошло на фоне атак беспилотников.

Согласно информации от двух торговых источников агентства Reuters, в воскресенье в Новороссийске на терминале «Шесхарис» возобновилась погрузка нефти. Танкер класса Suezmax с казахстанской нефтью KEBCO crude начал загрузку в воскресенье и должен был отплыть в понедельник. Ожидается, что еще один танкер начнет загрузку 80 тыс. тонн KEBCO crude во вторник.

Мощность порта в Новороссийске составляет около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, через него экспортируются российские сорта Urals и Siberian Light, а также казахстанская KEBCO. КТК остается крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки, соединяя месторождения Западного Казахстана с черноморским побережьем России.