Экономика

Китайский бизнес увидел потенциал в производстве автозапчастей в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайский бизнес готов начать производство автозапчастей и двигателей в Татарстане. Об этом на IV Международном форуме «РОСТКИ» заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

По его словам, сотрудничество двух стран постепенно переходит от торговли к совместным производствам. Товарооборот уже процветает, а вот в автопроме, особенно в выпуске запчастей и двигателей, есть хорошие заделы для кооперации.

Чжоу Лицюнь подчеркнул: в России есть все условия для таких проектов — хороший инвестклимат и подготовленные специалисты. Особый потенциал он видит в Татарстане. Республика располагает промышленной инфраструктурой и кадрами, так что размещение совместных производств с китайскими компаниями вполне реально.

«Есть хорошие условия для производства и хороший инвестиционный климат, очень много квалифицированных кадров. Организация производства на территории Татарстана, мы уверены, скоро будет развиваться больше», — отметил предприниматель. По его оценке, расширение совместного производства станет следующим этапом экономических отношений между Россией и Китаем. Китайский бизнес заинтересован не только в поставках готовой продукции, но и в локализации производства в России.

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