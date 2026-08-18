Китай впервые за 5 месяцев нарастил переработку нефти, но импорт не вырос

В июле Китай впервые за пять месяцев нарастил переработку сырой нефти: объем вырос на 0,3% к июню. Однако импорт сырья не увеличился — страна расходует коммерческие запасы и расширяет собственную добычу. Это первое месячное повышение с конца февраля, когда начался конфликт в Персидском заливе.

Годовая динамика по-прежнему отрицательная: переработка сократилась на 15,8% и составила 53,11 млн тонн (12,5 млн б/с). Суточный показатель остается значительно ниже доконфликтного уровня, а в июне он был минимальным за шесть лет. Расход накопленных резервов ускорился: консалтинговая компания Kpler оценила сокращение запасов в июле в 25 млн баррелей, Vortexa — в 28 млн баррелей, а к 17 августа, по данным Kpler, изъято еще 26 млн баррелей. Ожидается, что в октябре темпы расходования запасов возрастут.

Аналитики отмечают, что реальная переработка могла оказаться выше официальной статистики, так как она не учитывает мелкие НПЗ, а данные о запасах Китай держит в секрете. По оценке «НиК», рост нефтепереработки без увеличения импорта — негативный сигнал для рынка на фоне вялого спроса в КНР. В июле импорт оставался на 24% ниже прошлогоднего уровня.

За семь месяцев 2026 года совокупная переработка нефти снизилась на 6,5% — до 396,96 млн тонн (13,67 млн б/с). При этом собственная добыча нефти в июле выросла на 0,8% (18,27 млн тонн), а по итогам января–июля — на 0,9% (127,69 млн тонн). Добыча природного газа в июле упала на 0,9% (21,4 млрд куб. м), но за семь месяцев выросла на 1,2% (154,3 млрд куб. м). Отдельно сообщается, что в первом полугодии 2026 года Китай увеличил импорт нефти из России на 16%, а также разрешил экспорт топлива трем заводам.