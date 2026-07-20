Китай нарастил импорт российской нефти на 16% за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года Китай увеличил закупки российской сырой нефти на 16,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем поставок достиг 57,28 млн тонн, следует из данных китайской таможни.

В денежном выражении импорт обошелся КНР в $33,13 млрд — это на 31,1% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в январе–июне 2025 года Китай ввез из России 49,11 млн тонн нефти на сумму $25,27 млрд.

Параллельно в мае 2026-го резко выросли закупки сжиженного природного газа: их объем увеличился на 8% относительно мая 2025-го и составил 5,68 млн тонн. Россия остается одним из ключевых поставщиков СПГ на китайский рынок. Если учитывать все виды голубого топлива (трубопроводный газ и СПГ), то в мае Китай получил 14,215 млрд куб. м — на 4% больше, чем год назад.

В первом квартале 2026 года динамика импорта СПГ была отрицательной: страна активно использовала накопленные резервы, отмечают аналитики Wood Mackenzie. Однако долго поддерживать низкий уровень закупок не удалось, и КНР снова начала наращивать ввоз. В мае средняя контрактная цена на импортируемый сжиженный газ достигла $496 за тысячу кубометров — максимум с конца 2023 года.