Экономика

Казахстан может возобновить поставки нефти в ФРГ по «Дружбе»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Казахстан сейчас временно не экспортирует свою нефть в Германию по нефтепроводу «Дружба». Возобновление прокачки возможно после устранения технических ограничений на стороне транзита и достижения договоренностей между всеми заинтересованными сторонами, сообщили ТАСС в Минэнерго республики.

В ведомстве пояснили, что поставки приостановлены из-за инфраструктурных ограничений на стороне транзита. После их снятия экспорт может быть восстановлен в установленном порядке при наличии согласия всех участников.

С 1 мая казахстанская нефть поступает в ФРГ в обход «Дружбы». В мае Минэнерго республики уведомило, что перенаправит поставки через российский порт Усть-Луга и Каспийский трубопроводный консорциум.

В июле ведомство сообщало ТАСС, что на июль и август прокачка по «Дружбе» не планируется.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Новости России

6 часов назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

как повесить сетку на вытяжную трубу в квартире

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

чинить компьютер в Екатеринбурге

Не у нас

9 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

16 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Экономика
3 дня назад

Пенсия свыше 40 тысяч рублей потребует накопления 200 баллов

Для получения пенсии более 40 тысяч рублей в 20...

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Новости России

день назад

Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Технологии

2 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьб...
Новости России
5 дней назад

МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьбе со стереотипами