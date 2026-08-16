Казахстан может возобновить поставки нефти в ФРГ по «Дружбе»

Казахстан сейчас временно не экспортирует свою нефть в Германию по нефтепроводу «Дружба». Возобновление прокачки возможно после устранения технических ограничений на стороне транзита и достижения договоренностей между всеми заинтересованными сторонами, сообщили ТАСС в Минэнерго республики.

В ведомстве пояснили, что поставки приостановлены из-за инфраструктурных ограничений на стороне транзита. После их снятия экспорт может быть восстановлен в установленном порядке при наличии согласия всех участников.

С 1 мая казахстанская нефть поступает в ФРГ в обход «Дружбы». В мае Минэнерго республики уведомило, что перенаправит поставки через российский порт Усть-Луга и Каспийский трубопроводный консорциум.

В июле ведомство сообщало ТАСС, что на июль и август прокачка по «Дружбе» не планируется.