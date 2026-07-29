Издержки тарифов США полностью легли на американских потребителей, считает эксперт

Тарифная политика США не смогла заставить платить иностранных экспортеров, а все издержки легли на американских потребителей, заявила доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко в колонке для ТАСС.

Исследование Федеральной резервной системы показало, что через семь месяцев после введения тарифа его стоимость полностью перекладывается на розничные цены. К февралю 2026 года кумулятивный вклад тарифов, введенных в ноябре 2025 года, в рост потребительских цен составил 3,1%, добавив 0,8 процентного пункта к базовой инфляции.

Формально тарифы принесли бюджету сотни миллиардов долларов, однако после решения Верховного суда США эти средства, возможно, придется вернуть импортерам. Суд обнулил главный механизм тарифов через десять месяцев после его введения.

По мнению эксперта, пошлины провалились как инструмент экономической политики, ради которого их вводили, и напоминают «починку самолета в полете».