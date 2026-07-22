Экономика

Июньская жара в Европе уничтожила урожай зерна на €2 млрд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Июньская жара в Европе нанесла ущерб урожаю зер...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Аномальная жара, которая накрыла Европу в июне, нанесла серьезный удар по урожаю зерновых. Ущерб оценивается в два миллиарда евро, сообщает Financial Times.

Высокие температуры пришлись на критический период вегетации пшеницы, ячменя и кукурузы. В ряде стран, включая Францию, Германию и Польшу, урожайность снизилась на 15–20% по сравнению со средними показателями.

Особенно пострадали южные регионы, где жара совпала с засухой. Аграрии недосчитались миллионов тонн зерна. Эксперты предупреждают, что это может привести к росту цен на продовольствие в Европе.

По данным FT, ущерб мог быть еще больше, если бы не своевременные меры фермеров, которые использовали засухоустойчивые сорта и системы капельного орошения. Однако полностью избежать потерь не удалось.

Сейчас европейские страны оценивают масштабы бедствия и готовят запросы на компенсации из фондов Евросоюза.

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