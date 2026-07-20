Ипотечный бум: число выдач подскочило на 49%

В июне россияне оформили 107,12 тысячи ипотечных кредитов — это на 49% больше, чем год назад. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По сравнению с маем количество выдач выросло на 30%.

Объем выданных кредитов в июне достиг 487,11 миллиарда рублей — максимум за 2026 год. Это на 44% больше, чем в мае, и на 56% превышает показатель июня 2025-го. Средний размер ссуды составил 4,55 миллиона рублей.

Интересная деталь: доля кредитов на новостройки упала до минимума за пять лет — всего 19% от общего числа. В мае на первичное жилье приходилось 23%, а год назад — 44%. Зато вторичка заняла 81% рынка. Средний кредит на новую квартиру — 6,07 миллиона рублей, на вторичную — 3,57 миллиона.

За второй квартал 2026 года банки выдали 281,01 тысячи ипотек на 1,2 триллиона рублей. Это на 36% больше по количеству и на 33% по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первое полугодие оформлено 521,39 тысячи кредитов на 2,24 триллиона рублей.

Лидерами по объему ипотеки в июне стали Москва (60,84 миллиарда рублей), Московская область (40,53 миллиарда) и Санкт-Петербург (32,3 миллиарда). Самые крупные кредиты брали москвичи — в среднем 7,15 миллиона рублей.