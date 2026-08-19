Инфляционные ожидания в России упали до 13,7%

Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 13,7% с июльских 14,7%, следует из опроса, проведённого «инФОМ» и опубликованного Банком России.

Наблюдаемая инфляция — оценка текущего роста цен — также сократилась: с 15,1% до 14,3%. Несмотря на уменьшение, оба значения остаются высокими.

Опрос проходил с 4 по 13 августа, до обострения топливного кризиса. Тогда очередей на заправках в Москве ещё не было, поэтому свежие результаты могут оказаться оптимистичнее реальной динамики цен.