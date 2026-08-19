Экономика

Инфляционные ожидания в России упали до 13,7%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 13,7% с июльских 14,7%, следует из опроса, проведённого «инФОМ» и опубликованного Банком России.

Наблюдаемая инфляция — оценка текущего роста цен — также сократилась: с 15,1% до 14,3%. Несмотря на уменьшение, оба значения остаются высокими.

Опрос проходил с 4 по 13 августа, до обострения топливного кризиса. Тогда очередей на заправках в Москве ещё не было, поэтому свежие результаты могут оказаться оптимистичнее реальной динамики цен.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Новости России

день назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

как избавиться от тараканов отзывы

Не у нас

день назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Гид по Казани

2 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

холистический массаж в Екатеринбурге

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Не у нас

7 часов назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Не у нас

день назад

Российские операторы стали открывать зарубежные сервисы без VPN

Кулинария

день назад

Яичница получается резиновой из-за одной привычки: сковороду нужно выключать раньше, чем кажется

Технологии

день назад

Samsung выпустит складной смартфон с более широким экраном, чем Galaxy Z Fold 8
Новости Татарстана
8 часов назад

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры

На развитие промпарков «Арский» и «Турбина» нап...

Технологии

40 минут назад

TikTok добавит денежные переводы в личных сообщениях

Интересное в Казани

день назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

Новости Казани

час назад

ТЮЗ вернулся домой: как изменился театр после масштабной реконструкции

Кулинария

час назад

Подсохший батон не выбрасываю: заливаю яйцом и получаю завтрак с хрустящей корочкой
Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ип...
Новости Татарстана
19 часов назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в июле

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за десять лет благоустроили 450 общественных пространств

Технологии

2 часа назад

Школьный проект Стива Джобса 1968 года выставлен на торги

Новости Казани

2 часа назад

В Казани предложили включить крышные котельные в программу капремонта
Билайн расширяет возможности своих сотрудников ...
Новости России
6 дней назад

Билайн расширяет возможности своих сотрудников с помощью Экзоинтеллекта