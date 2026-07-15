Экономика

Инфляция в Татарстане разогналась до 7,26%, обогнав среднюю по России

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Годовая инфляция в Татарстане в июне 2026 года ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Годовая инфляция в Татарстане в июне ускорилась до 7,26% — это выше, чем в среднем по стране (6,02%). Месяцем ранее показатель составлял 6,29%, сообщает Росстат.

Больше всего подорожали продукты: за месяц цены на них выросли на 1,1%. Особенно сильно ударили по кошельку овощи и фрукты — сразу на 5,83%. Непродовольственные товары прибавили 1,01%, услуги — 1,22%.

С начала года цены в республике увеличились на 4,84%. Для сравнения: по России в целом с января инфляция составила 4,19%.

Ранее аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14,5%.

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