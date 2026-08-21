Индийская фармкомпания планирует вложить $100 млн в завод на Кубани

Индийский производитель лекарств намерен построить завод в Краснодарском крае; инвестиции в проект составят около $100 млн. О планах сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале после встречи с руководителями компании. Проект обсуждался на Петербургском международном экономическом форуме, отметил глава региона. По словам инвестора, предприятие станет не просто производственной площадкой, а научной базой: там будут выпускать высококачественные лекарства и разрабатывать новые препараты. Продукция компании хорошо известна на мировом фармацевтическом рынке. Власти Кубани рассчитывают, что проект принесет пользу и экономике, и жителям: в крае проживают 6 млн человек, ежегодно приезжают более 18 млн гостей, поэтому спрос на качественные и доступные лекарства высок. Регион гарантирует инвестору поддержку на всех этапах реализации. Сейчас в крае реализуется 760 инвестпроектов, инвесторам доступно более 220 мер федеральной и краевой поддержки — от адресного сопровождения до налоговых преференций и льготных займов. Как писала «Деловая газета.Юг», инвестиционный портфель Краснодарского края с 2020 года вырос с 2 до 4,9 трлн рублей.