Индия ввела рекордный суточный норматив производства СУГ — 63 810 тонн

Власти Индии установили новый рекордный норматив выпуска сжиженного углеводородного газа (СУГ) — 63 810 тонн в сутки. Требование обязательно для всех нефтеперерабатывающих заводов, включая частные и государственные.

Для частной Reliance Industries утвержден индивидуальный план — 18 тыс. тонн в день. Государственные компании ONGC, OIL и GAIL совместно обеспечат около 10% общенационального целевого показателя.

Сейчас примерно две трети потребляемого в Индии СУГ импортируется, причем до 90% поставок ранее шло через Ормузский пролив. После его перекрытия страна в течение нескольких недель испытывала острый дефицит газа для приготовления пищи, и многие домохозяйства временно вернулись к биомассе и керосину.

Индийские НПЗ уже нарастили суточное производство с 36 тыс. до 54 тыс. тонн. Теперь правительство требует довести его до 63 810 тонн и модернизировать инфраструктуру для приема, хранения и отгрузки газа. Корректировка целевых показателей запланирована дважды в год — в январе и июле.