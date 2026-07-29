Индексацию страховки по вкладам предложили проводить ежегодно с 2027 года

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий ежегодно пересматривать максимальную сумму страхового возмещения по банковским вкладам. Корректировку предлагается проводить 1 февраля каждого года с учётом уровня инфляции, начиная с 2027 года.

Сейчас лимит выплат при банкротстве банка составляет 1,4 млн рублей. Эта сумма не менялась с 2014 года, что, по мнению авторов инициативы, постепенно снижает реальную защиту вкладчиков. Единоразовое повышение, как отмечается в пояснительной записке, не решает проблему в долгосрочной перспективе.

Законопроект подготовили депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Документ есть в распоряжении ТАСС. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2027 года.