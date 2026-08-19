Индекс МосБиржи вырос на 1,16%, аналитики спорят о тренде

Основная сессия 19 августа завершилась ростом российского рынка акций после волатильных торгов: индекс МосБиржи поднялся на 1,16% — до 2173,13 пункта, а РТС прибавил 1,21%, достигнув 804,17 пункта. При этом профессиональные участники считают такой рост спекулятивным и неустойчивым. Аналитики ИК «Вектор Капитал» в своём Telegram-канале назвали динамику «хаотичным блужданием» цен из-за преобладания частных инвесторов и бездействия профессионалов. Оценки дальнейшего движения разошлись: Анна Котельникова из ФГ «Финам» указала на поддержку на уровне 2100 пунктов и допустила рост к сопротивлению 2200, а трейдер Дмитрий Баженов (Finrange) отметил нисходящий тренд и рекомендовал «работать от шорта». На рынок влияли свежие макроданные. Инфляционные ожидания населения на год вперёд, измеренные инФОМ по заказу ЦБ, в августе снизились до 13,7% с 14,7% в июле, однако пятилетние ожидания выросли до 12,4%. Как отмечают эксперты, опрос проводился в период временного улучшения ситуации с бензином и не учитывал новую волну роста топливных цен. Росстат, в свою очередь, зафиксировал дефляцию с 11 по 17 августа на уровне 0,02% третью неделю подряд, а годовая инфляция ускорилась до 6,1%. К 21:20 мск индекс МосБиржи слегка скорректировался и прибавлял 0,97% — 2164,56 пункта. Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию назвал повышение инвестиционной активности главным условием экономического роста, но конкретные меры не объявил.