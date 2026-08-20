Экономика

Индекс МосБиржи упал на 2,3% на геополитическом фоне

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

По итогам основной сессии 20 августа индекс МосБиржи снизился на 2,3% до 2122,6 пункта. Долларовый индекс РТС потерял 0,2%, опустившись до 802,3 пункта. Давление на рынок оказала геополитическая неопределенность: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точных дат визита Уиткоффа и Кушнера в Россию нет, а предпосылок для оптимизма в отношении мирного урегулирования недостаточно.

Рост цен на нефть не поддержал рынок: Brent поднялась выше $93 за баррель, но геополитический негатив перевесил. Инфляционные ожидания населения в августе при этом снизились до 13,7% с 14,7% месяцем ранее.

По данным Росстата, с 11 по 17 августа дефляция составила 0,02%, с начала месяца цены снизились на 0,08%, а с начала года выросли на 4,67%; годовая инфляция достигла 6,09%. Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды в 32,88 рубля на акцию (доходность 6,2% и 6,4% по типам акций), а чистая прибыль «Европлана» за полугодие выросла на 129% до 4,3 млрд рублей при снижении лизингового портфеля на 17% до 139,5 млрд.

Лидерами роста стали бумаги «Глоракс» (+10,4%), «ИНАРКТИКА» (+3,4%), «КАМАЗ» (+3,0%), «Промомед» (+1,7%) и РБК (+1,0%). Снизились котировки МКБ (-10,3%), «Сегежи» (-4,7%), «Юнипро» (-4,0%), «РУСАЛа» (-4,0%) и ТМК (-3,9%).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Интересное в Казани

10 часов назад

Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не переплатить за то, что не пригодится

лакомство для тараканов

Кулинария

день назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Новости России

2 дня назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

фотосессия со змеей в студии в Москве

Кулинария

день назад

Кабачки больше не жарю партиями: выкладываю слоями с сыром и отправляю в духовку

Кулинария

14 часов назад

Баклажаны смешиваю с яйцом перед жаркой: простой ужин получается почти без мяса

Технологии

10 часов назад

Samsung представила складной Galaxy Z Fold8 с широким внешним экраном

Технологии

день назад

Honor готовит складной смартфон с Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и батареей на 7000 мА·ч

Технологии

час назад

MSI выпустит Prestige 14 Flip AI+ с картинами Ван Гога за €2499
Новости Татарстана
3 часа назад

Авиакомпанию оштрафовали за нарушения на рейсе Москва — Бугульма

Приволжская транспортная прокуратура оштрафовал...

Кулинария

час назад

Макароны превращаются в липкий ком сразу после варки: что нужно сделать вместо масла

Новости России

3 часа назад

Жители Татарстана летом заинтересовались новым жильем

Технологии

час назад

Qualcomm может представить два флагманских Snapdragon 8 Elite

Технологии

2 часа назад

Веб-сервис с 3D-моделями органов и дополненной реальностью создают в России
В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тыс...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тысяч обходчиков расскажут избирателям о выборах в сентябре

Кулинария

2 часа назад

Гуляш получается жестким даже после часа тушения: какое мясо зря режут слишком мелко

Новости Казани

3 часа назад

В 10 школах Казани откроют инженерные классы

Жилые комплексы: Новости

3 часа назад

В Татарстане бесплатно уточнили границы более 10,7 тыс. объектов недвижимости
Пользователи Mail из Казани смогут обратиться з...
Новости Казани
3 часа назад

Пользователи Mail из Казани смогут обратиться за помощью в MAX