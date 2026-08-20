Индекс МосБиржи упал на 2,3% на геополитическом фоне

По итогам основной сессии 20 августа индекс МосБиржи снизился на 2,3% до 2122,6 пункта. Долларовый индекс РТС потерял 0,2%, опустившись до 802,3 пункта. Давление на рынок оказала геополитическая неопределенность: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точных дат визита Уиткоффа и Кушнера в Россию нет, а предпосылок для оптимизма в отношении мирного урегулирования недостаточно.

Рост цен на нефть не поддержал рынок: Brent поднялась выше $93 за баррель, но геополитический негатив перевесил. Инфляционные ожидания населения в августе при этом снизились до 13,7% с 14,7% месяцем ранее.

По данным Росстата, с 11 по 17 августа дефляция составила 0,02%, с начала месяца цены снизились на 0,08%, а с начала года выросли на 4,67%; годовая инфляция достигла 6,09%. Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды в 32,88 рубля на акцию (доходность 6,2% и 6,4% по типам акций), а чистая прибыль «Европлана» за полугодие выросла на 129% до 4,3 млрд рублей при снижении лизингового портфеля на 17% до 139,5 млрд.

Лидерами роста стали бумаги «Глоракс» (+10,4%), «ИНАРКТИКА» (+3,4%), «КАМАЗ» (+3,0%), «Промомед» (+1,7%) и РБК (+1,0%). Снизились котировки МКБ (-10,3%), «Сегежи» (-4,7%), «Юнипро» (-4,0%), «РУСАЛа» (-4,0%) и ТМК (-3,9%).