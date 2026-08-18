Индекс МосБиржи упал на 2,04% до 2092,77 пункта

По итогам основной сессии понедельника индекс МосБиржи потерял 2,04% и составил 2092,77 пункта. РТС опустился на 2,58% — до 775,48 пункта. Вечером к 19:36 мск рублевый индикатор замедлил снижение до 1,78%, но остался ниже отметки 2100 пунктов.

Давление на рынок сохраняется из-за отсутствия геополитического позитива и перспективы новых санкций Евросоюза. Аналитик «Финама» Дмитрий Лозовой добавил, что инвесторы закладывают слабые корпоративные результаты на фоне дорогих денег и замедления внутреннего спроса. Он также отметил снижение темпов роста ВВП и возможность перехода экономики к спаду при сохранении текущих тенденций.

В лидерах падения — «ВУШ Холдинг» (-7,28%), ОВК (-7,01%), «ВК» (-6,77%), «Самолет» (-6,07%) и ММК (-5,69%). Бумаги «Глобалтрак менеджмент» обвалились на 12,5%: управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский пояснил, что рынок отыгрывает банкротные иски ФНС к структурам группы, включая материнскую ПАО «ГТМ». Среди выросших акций — ЮГК (+2,97%) после оферты «БТС-Мост Холдинга» миноритариям по цене 74,25 копейки за бумагу, МКБ (+4,06%) и «НоваБев» (+1,17%), рост которой ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова связывает с ожиданием сильных финансовых результатов по МСФО за второй квартал 2026 года.

Рубль вечером слабел: фьючерс на доллар прибавлял 0,72% — до 85,579 рубля, биржевой курс юаня вырос на 0,63% — до 12,615 рубля. Фьючерсы на нефть Brent дорожали на 0,56% — до 89,02 доллара за баррель, WTI — на 0,39% — до 82,72 доллара.