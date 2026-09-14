Импортные пошлины США добавили 2,2 п. п. к росту цен к февралю 2026 года

Введённые в 2025 году администрацией Дональда Трампа импортные пошлины к февралю 2026 года прибавили около 2,2 процентного пункта к росту цен на неэнергетические товары в США. Такие цифры приводит исследование NBER «Анатомия переноса тарифов в потребительские цены».

Механизм переноса затрат описывается просто: американские компании, закупающие сырьё и комплектующие за рубежом, перекладывают дополнительные издержки в цены готовой продукции. Если доля иностранных комплектующих в отрасли составляет 33–34%, то повышение пошлин на 10% оборачивается ростом цен производителей примерно на 0,7% в течение нескольких месяцев.

Отдельный пример — автокомплектующие, на которые с мая 2025 года действует пошлина 25%. К февралю 2026-го эти детали подорожали на 3,1% в годовом выражении, а сами автомобили — на 0,5%. Дорогой импорт вдобавок ослабил ценовую конкуренцию: производителям больше не требуется сдерживать цены в борьбе с дешёвыми зарубежными товарами, и, по расчётам экономистов, 0,175 п. п. общего роста потребительских цен в США объясняется увеличением наценок по этой причине.

Пошлины почти сразу отражаются на стоимости импорта, тогда как косвенные эффекты накапливаются на протяжении 9–12 месяцев. Именно поэтому полный тарифный пакет администрации Трампа дал около 2,2 п. п. к росту цен на неэнергетические товары в феврале 2026 года.