Холдинг «Коломенский» купил московский хлебокомбинат «Пеко»

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» стал владельцем хлебокомбината «Пеко» на севере Москвы. Предприятие на Полярной улице способно выпускать до 200 тонн продукции в сутки. Сумма сделки не раскрывается.

Новый собственник намерен вложить в реконструкцию и развитие завода более 1 миллиарда рублей на первом этапе. «Пеко» известен производством хлеба, выпечки и тортов по советским рецептам, включая «Прагу» и «Ландыш». Сейчас комбинат выпускает около 110 тонн изделий ежедневно.

По данным бухгалтерской отчетности, выручка основного юрлица «Пеко» в 2025 году составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 32 миллиона рублей. До сделки предприятие принадлежало Исаку Гилядову (50%), Галине Фрольцовой (25%) и Марине Цебоевой (25%).

Генеральный директор «Коломенского» Дмитрий Козлов пояснил, что приобретение связано с планами по увеличению мощностей и расширению ассортимента. Сделка также должна укрепить позиции холдинга на рынке ЦФО в несетевой рознице и позволить нарастить производство и число рабочих мест.