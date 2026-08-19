Госкомитет РТ по тарифам получит новые полномочия в сфере теплоснабжения

С 1 сентября Госкомитет РТ по тарифам получит право проверять, как теплоснабжающие организации выполняют инвестиционные программы. Полномочия появятся вместе с новыми положениями федерального законодательства.

Регулятор сможет сопоставлять запланированные работы по обновлению сетей, котельных и оборудования с фактическими результатами. Если компания что-то не исполнила, ей выдадут предписание. Инвестиционная составляющая тарифа уже заложена в плате за тепло — именно за эти деньги ремонтируют изношенные трубы и модернизируют инфраструктуру.

Новое полномочие заработает накануне отопительного сезона 2026/2027 годов. К 2030 году в Татарстане ежегодно планируют обновлять не менее 2,5% коммунальных сетей. Пока же средний износ коммунальной инфраструктуры по стране, по данным Минстроя России, составляет около 40%.

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов отметил: тариф — это не только плата за тепло в домах, в него заложены средства на развитие инфраструктуры. Новый механизм контроля покажет, эффективно ли вложены деньги, а в итоге — надежность теплоснабжения и качество услуг для жителей.